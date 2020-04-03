2020-04-03T11:23:53+03:00
Общество

Надымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал

Ямалец пытался скрыться от правосудия в Тюмени
Анна Полякова
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Надымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал Фото: yanao.sledcom.ruНадымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал Фото: yanao.sledcom.ru
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Житель Надыма подозревается в убийстве женщины. В феврале 2020 года в городе без вести исчезла 39-летняя местная жительница. Разыскивая ее, 13 марта в подвале многоквартирника полицейские обнаружили тело без вести пропавшей женщины со следами криминальной смерти. Труп был завернут в ковер и закопан в песок.

Выяснилось, что 23 февраля погибшая распивала в компании спиртное. Во время застолья произошла ссора. 35-летний мужчина жестоко избил гостью. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, он решил скрыть следы преступления. Он завернул тело жертвы в ковер и отнес в подвал. После этого сам скрылся из города.

Мужчину задержали 2 апреля в Тюмени и доставили в Надым для проведения следственных действий. Подозреваемого допросили, сейчас решается вопрос о заключении под стражу и предъявления обвинения.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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