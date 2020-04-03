В Салехарде выбрали самый чистый двор

3 Апр 2020 2020-04-03T11:09:13+03:00

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В Салехарде завершился конкурс на самый чистый двор. Заявки на участие поступили от четырех компаний. Члены комиссии проверили на качество обслуживания 21 многоквартирный жилой дом: по несколько домов от каждого участника конкурса.

Оценивалась очистка придомовой территории от снега и своевременный его вывоз, отсутствие на кровле снега и сосулек, чистота детских и спортивных площадок, если они тоже в ведении управляющей компании. Учитывались и элементы благоустройства: пешеходные тротуары, скамейки, урны, контейнерные площадки.

В результате подсчёта баллов победу в номинации «Самый чистый двор многоквартирного дома в деревянном исполнении одержала УК ООО «Изумрудный город».

Победителем в номинации «Самый чистый двор многоквартирного дома в капитальном исполнении» признана УК ООО «Квартал».

Средства гранта могут быть израсходованы только целевым путём: на приобретение техники для уборки снега, проведение ремонтных работ в обслуживаемых домах, либо на благоустройство придомовых территорий.

3 апреля будет запущен рейтинг управляющих компаний за 1 квартал 2020 года. Результаты голосования также лягут в основу решений по оказанию поддержки управляющих компаний города.

ИСТОЧНИК KP.RU