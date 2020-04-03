Ямальский путешественник вернулся из экспедиции «Легенды Арктики-2020»

3 Апр 2020 2020-04-03T10:21:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Снегоходная экспедиция «Легенды Арктики-2020» вернулась из почти месячного путешествия к острову Расторгуева. В составе нее был председатель отделения Русского географического общества в ЯНАО Игорь Знаменский. Протяженность маршрута с точки старта экспедиции - поселка Тазовский - составила 1286 км.

Экспедиция посвящена 125-й годовщине арктической экспедиции Фритьофа Нансена на шхуне «Фрам», а сам остров Расторгуева расположен в южной части Карского моря (севернее полуострова Таймыр) и назван в честь русского полярного исследователя.

Исследователи собирают данные об экологической обстановке и перемещении диких животных в самых дальних уголках автономного округа. Полученные данные используют в работе министерство экологии и ямальские заповедники.

После ночевки в тундре на реке Пясина в 270 км от полярной станции «Сопочная Карга» участники экспедиции в тридцатиградусный мороз совершили 9-часовой крайний переход на пяти снегоходах, пересекли Пясинский залив на севере Таймыра и, пройдя 40 км по льду Карского моря, достигли восточной части острова Расторгуева, где разбили палаточный лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU