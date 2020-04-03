2020-04-03T09:50:52+03:00
Общество

В Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию

Пассажиров стало в три раза меньше
Анна Полякова
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В Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию Фото: salekhard.orgВ Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию Фото: salekhard.org
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С 6 по 30 апреля у городского транспорта Салехарда изменится расписание движения. Это связано с уменьшением пассажиропотока из-за режима самоизоляции горожан.

Как отмечает директор муниципального автотранспортного предприятия Александр Барановский, в штатном режиме на линию выходило 16 автобусов, с понедельника количество сократится до 10. Он сообщил, что сейчас общественным транспортом пользуется 2 200 человек в день, в обычные дни – до 6 000.

На АТП приняты все необходимые дезинфицирующие меры: в автобусах 30-40 минут моют специальными средствами, содержащими хлор, от панели приборов до задней стенки, протирают все поручни, подлокотники, ручки дверей, стёкла и кнопки экстренных остановок.

Напомним, также с 16 марта водители общественного транспорта обязаны проходить медицинское обследование два раза, перед выходом на линию и после окончания смены, а также носить средства индивидуальной защиты.

Фото: salekhard.org

Фото: salekhard.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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