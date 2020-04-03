В Салехарде будут курсировать автомобили с громкоговорителями
В Салехарде с 3 апреля и до особого распоряжения в Салехарде начнёт работать система оповещения населения. Сигнал «Внимание всем!» будет подаваться ежедневно в одно и то же время - 10, 14 и 18 часов. Длительность оповещения - не более пяти минут с трёхкратным повторением информации, пояснили в администрации ямальской столицы.
Автомобили экстренных оперативных служб с громкоговорителями проследуют по трём маршрутам. После сигнала последует сообщение. Жителям города голос из динамика напомнит, что на Ямале и в столице автономного округа введен режим всеобщей самоизоляции. Горожан будут призывать оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу.
- Минимизируйте личные контакты. При общении держите дистанцию не менее чем в полтора метра. Если Вам необходима помощь при покупке продуктов, обращайтесь к волонтёрам. Заявки принимаются с 8 утра до 8 вечера по телефону 8-800-302-94-40, - будут вещать системы.
Напомним, самоизоляция – самый действенный способ избежать распространения инфекции.
По последним данным оперативного штаба ЯНАО, сегодня в регионе официально зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU