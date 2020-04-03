2020-04-03T09:08:46+03:00
Общество

В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной

Эксперты Минстрой России обнародовали результаты рассчетов
Анна Полякова
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В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной Фото: yanao.ruВ Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной Фото: yanao.ru
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В Ямало-Ненецком автономном округе восемь городов. Три из них – Салехард, Надым и Тарко-Сале второй год подряд признаны городами с благоприятной городской средой. Город Тарко-Сале второй год подряд является лучшим в своей размерно-климатической группе.

Значения индексов качества городской среды по 1115 городам Российской Федерации, рассчитанные по итогам 2019 года, Минстрой России опубликовал 2 апреля 2020 года. Полученные данные выявляют болевые точки и перспективные направления их развития.

Одного балла не хватило городам Новый Уренгой и Губкинский, чтобы перейти в категорию городов с благоприятной городской средой.

Индекс рассчитывается по 36 критериям: доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда и многое другое.

Комфорт и безопасность граждан являются приоритетом национального проекта «Жильё и городская среда», уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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