В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной
В Ямало-Ненецком автономном округе восемь городов. Три из них – Салехард, Надым и Тарко-Сале второй год подряд признаны городами с благоприятной городской средой. Город Тарко-Сале второй год подряд является лучшим в своей размерно-климатической группе.
Значения индексов качества городской среды по 1115 городам Российской Федерации, рассчитанные по итогам 2019 года, Минстрой России опубликовал 2 апреля 2020 года. Полученные данные выявляют болевые точки и перспективные направления их развития.
Одного балла не хватило городам Новый Уренгой и Губкинский, чтобы перейти в категорию городов с благоприятной городской средой.
Индекс рассчитывается по 36 критериям: доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда и многое другое.
Комфорт и безопасность граждан являются приоритетом национального проекта «Жильё и городская среда», уточнили в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU