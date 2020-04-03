Библиотека Ямала запустила онлайн-уроки по английскому для самоизолированных

3 Апр 2020 2020-04-03T07:58:44+03:00

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На Ямале национальная библиотека запустила цикл занятий «Тонкости перевода» в формате онлайн. Жители округа смогут принять участие в виртуальных занятиях по английскому языку в течение всего апреля.

Как сообщает правительство ЯНАО, лектор познакомит замоизолированных ямальцев с «живым» языком: идиомами, разговорными оборотами и лексикой. Каждое из занятий посвящено определённой теме: времени, отдыху, погоде и другим актуальным топикам.

Вместе с лектором участники смогут не только улучшить уровень владения английским и лучше понимать речь носителей языка, но и научатся применять полученные знания на практике.

Трансляция проводится в группе Национальной библиотеки Ямала в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU