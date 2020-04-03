В Ноябрьске ночью сгорел расселенный дом

3 Апр 2020 2020-04-03T07:47:20+03:00

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В Ноябрьске 2 апреля полыхал дом на улице Советской. Возгорание произошло в 18:50 местного времени.

К счастью, к моменту ЧП дом был расселен. Тем не менее, пожарным пришлось семь часов тушить неэксплуатируемого здания. Пожар был ликвидирован в 02:55. В тушении были задействованы 25 человек личного состава, в распоряжении которых было одиннадцать единиц спецтехники противопожарной службы ЯНАО.

Огнем повреждено здание на всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщае ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU