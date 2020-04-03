В Лабытнанги мошенники зарабатывают на медицинских масках

3 Апр 2020 2020-04-03T06:15:16+03:00

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В Лабытнанги мошенники быстро сориентировались в текущей ситуации и придумали новую наживку для доверчивых людей. Теперь аферисты зарабатывают на медицинских масках.

1 апреля 2020 года в дежурную часть обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полиции, что накануне в социальной сети нашла объявление о продаже медицинских масок. Во время переписки с продавцом женщина договорилась о покупке 1 коробки, в которой было 15 упаковок по 50 штук. Северянка перевела неизвестному человеку более 5 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU