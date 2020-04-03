Погода на Ямале 3 апреля: температура воздуха -1 ... -6 градусов

3 Апр 2020 2020-04-03T05:16:56+03:00

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В пятницу, 3 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -5 градусов, переменная облачность. Днем – без осадков. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, облачно. Снег пройдет утром и ближе к ночи. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Новом Уренгое - 6 градуса. Днем солнечно и без осадков. Ветер западный 7 м/с.

В Надыме -2 градуса. Пасмурно, в середине дня снег. Ветер западный 8 м/с.

В Губкинском -1 градус, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 11 м/с.

В Тарко-Сале -1 градус. Облачно, почти весь день будет идти снег. Ветер западный 9 м/с.

В Муравленко -1 градус, малооблачно, без осадков. Ветер западный 10 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU