2 Апр 2020 2020-04-02T22:57:34+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года составило два человека Фото: yanao.ru

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года

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По данным оперативного штаба ЯНАО, число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года – два человека. Это официально подтвержденные случаи заражения COVID-19.

Положительные результаты анализа двух мужчин из поселка Пангоды Надымского района были обнародованы 2 апреля. Оба сейчас получают лечение в инфекционном отделении Надымской центральной районной больницы. Они были госпитализированы 31 марта. Известно, что пангодинцы не покидали пределов России в марте 2020 года. Один из заболевших COVID-19 в марте выезжал лишь в другой регион, при этом перемещался на личном автомобиле.

Как сообщает оперштаб, 27 жителей Ямала госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. Среди них также четверо жителей Пангоды, у которых подозревают вирус. В Надымскую ЦРБ их госпитализировали 2 апреля.

1278 человек на карантине в режиме самоизоляции. Это те ямальцы, которые приехали из-за границы и должны 14 дней провести на домашнем карантине. 1484 человека к этому времени снято с карантина по истечении срока наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU