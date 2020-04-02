2020-04-02T19:08:21+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции

Владимир Путин сообщил о продлении нерабочей недели в Салехарде и в России в целом и дал дополнительные полномочия регионам
Руслан Савинов
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Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции. Фото правительства ЯНАО.Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции. Фото правительства ЯНАО.
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Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России и сообщил, что было принято решение cегодня, 2 апреля, продлить срок действия нерабочей недели по причине коронавируса до 30 апреля. Напомним, до этого глава государства обозначил сроки нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

- Пик эпидемии еще не пройден. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. По моему указу главам субъектов будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами будут принимать решения, какой режим установить, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить, - заявил Владимир Путин.

Добавим, что последнее слово в вопросе продления режима полной самоизоляции в Салехарде остается за властями Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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