2020-04-02T16:45:29+03:00
Общество

В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным

Теперь общественники будут добираться до подопечных быстрее
Анна Полякова
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В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным Фото: Администрация Ноябрьска
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Мэрия Ноябрьска выделяет волонтерам микроавтобус для помощи самоизолированным горожанам. Такое решение принял градоначальник Алексей Романов. Распоряжения уже отданы соответствующим службам. Помимо этого, с 3 апреля волонтеры буду ездить на кородском транспорте бесплатною. Водители автобусов муниципального предприятия «Пассажирские перевозки» будут узнавать добровольцев по их жилетам с символикой.

Сейчас в городе сорок волонтёров помогают пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Пока в день поступает около 15 заявок, но, как отмечают добровольцы, ежедневно их количество растет. Теперь к ноябрянам, которые ждут помощи, общественники будут добираться быстрее.

Как отметил мэр Ноябрьска Алексей Романов, то, что делают волонтёры, заслуживает глубокого уважения. Мы будем оказывать им всевозможную поддержку. Он подчеркнул, что сейчас очень важно консолидировать усилия и максимально окружить заботой старшее поколение.

Напомним, для пожилых ямальцев организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом. На период пандемии коронавируса департамент соцзащиты населения ЯНАО организовал работу единого консультативного центра. Колл-центр принимает обращения пожилых о нуждаемости в тех или иных товарах. Продукты питания и лекарства приобретаются за счёт средств заказчика. Доставят товары соцработники или волонтёры бесплатно.

Позвонить и оставить заявку нужно по бесплатному единому номеру для всех муниципалитетов региона: 8-800-302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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