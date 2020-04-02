2 Апр 2020 2020-04-02T15:20:58+03:00

Салехардские таланты могут показать себя на «Табуретке» Фото: salekhard.org

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Салехардские детские и юношеские театральные коллективы музыкального, драматического, кукольного направления могут продемонстрировать свои постановки перед известными российскими режиссёрами и актёрами.

До 30 июня принимаются заявки на участие во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». Конкурсное задание должно быть снято общим планом длительностью не более 15 минут. Присланные видеозаписи оценит жюри, состоящее из известных театральных деятелей России. Полуфиналисты получат краткую рецензию от каждого члена коллегии.

Мнение публики также будет учитываться при подведении итогов. По результатам будет сформирован список из 9 финалистов, набравших наибольшее количество голосов. Все они будут являться победителями.

Заключительный этап конкурса намечен на осень – в Санкт-Петербурге. Для конкурсантов запланируют культурную программу, включающую просмотры и обсуждения спектаклей и мастер-классы. Финалисты смогут сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.

ИСТОЧНИК KP.RU