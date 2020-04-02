Молодой ямалец, зарезавший приятеля, 9 лет проведет в тюрьме
В Надымском районе 19-летний юноша признан виновным в убийстве односельчанина. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Кровавую расправу над приятелем он учинил в селе Ныда 26 ноября 2019 года. Компания молодых сельчан распивала спиртные напитки в подъезде дома. Между двумя из них произошел конфликт. Выяснения отношений переросло в драку, их разняли присутствующие.
Обиженный юноша, покинув компанию, направился домой. По дороге он зашел к знакомому. Заметив в квартире лежащий на столе нож, спрятал его в карман и решил вернуться.
Молодые люди, увидев нож в руках спорщика, отбежали на безопасное расстояние. Однако один из них не принял всерьез угроз и подошел к мстительному односельчанину. Тот нанес противнику множественные колото-резанные ранения в область груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
На суде мужчина лишь частично признал свою вину, пояснив, что убивать не хотел. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU