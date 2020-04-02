Молодой ямалец, зарезавший приятеля, 9 лет проведет в тюрьме

2 Апр 2020 2020-04-02T14:12:22+03:00

После драки он вернулся к обидчику с ножом

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В Надымском районе 19-летний юноша признан виновным в убийстве односельчанина. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Кровавую расправу над приятелем он учинил в селе Ныда 26 ноября 2019 года. Компания молодых сельчан распивала спиртные напитки в подъезде дома. Между двумя из них произошел конфликт. Выяснения отношений переросло в драку, их разняли присутствующие.

Обиженный юноша, покинув компанию, направился домой. По дороге он зашел к знакомому. Заметив в квартире лежащий на столе нож, спрятал его в карман и решил вернуться.

Молодые люди, увидев нож в руках спорщика, отбежали на безопасное расстояние. Однако один из них не принял всерьез угроз и подошел к мстительному односельчанину. Тот нанес противнику множественные колото-резанные ранения в область груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

На суде мужчина лишь частично признал свою вину, пояснив, что убивать не хотел. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU