2020-04-02T13:47:28+03:00
Общество

Пуровчане дадут поручения местным властям

Жители района планируют праздники
Анна Полякова
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Пуровчане дадут поручения местным властям Фото: puradm.ruПуровчане дадут поручения местным властям Фото: puradm.ru
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В апреле активные пуровчане, зарегистрированные на ресурсе «Живем на Севере», голосованием дадут поручения местным властям. Спектр вопросов по обыкновению достаточно широк – от благоустройства до организации праздников и досуга населения.

Если позволит эпидемиологическая ситуация, пурпейцы помимо других праздничных мероприятий к 75-летию Победы, собираются провести масштабный флешмоб и приглашают всех желающих присоединиться. Еще один праздник, которого ждут пуровчане – День защиты детей.

Таркосалинцы в апреле определят площадь, на которой состоятся праздничные мероприятия, а жители муниципального образования Пуровского могут предложить свою тематику проведения праздника.

Идеи по проведению праздничных мероприятий набирают популярность среди пользователей портала. Например, в Ханымее собирают идеи по проведению Дня рыбака, а уренгойцы всем поселком решают, как им отметить день муниципалитета.

Кроме того, таркосалинская и уренгойская молодежь определяют варианты своего досуга. В Тарко-Сале утвердят время работы веревочного парка «Эверест», заодно определив формат соревнований по фрироупу. От уренгойцев на портале ждут обратную связь по времени проведения тактической игры среди трудовых коллективов «Лазертаг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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