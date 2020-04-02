Надымчанин принял мошенника за друга и дал ему денег

2 Апр 2020 2020-04-02T13:01:47+03:00

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Житель Надымского района обознался в сети на 25 тысяч рублей. Когда 49-летний мужчина понял, что его нарочно обманули, обратился в полицию. 30 марта в дежурной части она рассказал, как попался на уловку мошенника.

В ходе проверки выяснилось, что в этот день через социальную интернет-сеть мужчина получил сообщение от своего знакомого с просьбой одолжить 10 тысяч рублей. Желая поддержать приятеля в сложной жизненной ситуации, надымчанин немедленно перевел нужную сумму на номер банковской карты, указанной в сообщении.

Однако чуть позже приятель снова попросил дать взаймы еще 15 тысяч рублей. Нажымчанин же сначала отправил деньги и только потом позвонил знакомому. Оказалось, что страницу друга в соцсети взломали, денег в долг он ни у кого не просил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам лично проверять информацию, поступающую из сети Интернет, не спешите переводить деньги по просьбе родных и знакомых, для выяснения ситуации позвоните им, не дайте мошенникам шанса обмануть вас.

ИСТОЧНИК KP.RU