2020-04-02T12:10:13+03:00
Общество

В ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин

Единственное, что не появится в этом магазине – это алкоголь
Анна Полякова
Поделиться:
В ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин Фото: yanao.ruВ ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В маленьком национальном посёлке Сюнай-Сале Ямальского района стало одним магазином больше. Новая торговая точка – третья по счёту, сообщили в правительстве ЯНАО.

Её площадь гораздо больше остальных поселковых магазинов, именно поэтому удалось значительно расширить ассортимент товаров. Здесь реализуют продукты питания, бытовую химию, игрушки и канцелярские принадлежности.

Как рассказала владелица магазина Евгения Вануйто, единственное, что не появится в её магазине – это алкогольная продукция.

Торговое помещение предприниматель получила в аренду. Такая форма поддержки – одно из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин
В Пангодах ввели карантин по коронавирусу
На Ямале открыли для детей виртуальный лагерь
В Пуровском районе женщина убила мужа молотком
Ямальские зимники работают с ограничениями
На Ямале 26 человек проверяют на коронавирус
Комендантский час в Новом Уренгое вводить не будут
На Ямале увеличен размер пособия по безработице
В Ноябрьске полицейские проверяют, как соблюдается самоизоляция
Доставка молочки на дом: для жителей Губкинского и Тарко-Сале приготовили пять наборов
В ДТП в Новом Уренгое пострадали водитель и пассажир иномарки
В Новом Уренгое рецидивистке, обматерившей полицейского, придется раскошелиться
Погода на Ямале 2 апреля: местами пройдет дождь
АО «Транснефть – Сибирь» обновляет парк автомобильной и спецтехники
Контроль за соблюдением самоизоляции в Салехарде: кто и как будет проводить
В Ноябрьске сотрудников вокзалов проверяют на коронавирус