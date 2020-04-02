В ямальском посёлке Сюнай-Сале открылся новый магазин

2 Апр 2020 2020-04-02T12:10:13+03:00

Единственное, что не появится в этом магазине – это алкоголь

Изменить размер текста: A A

В маленьком национальном посёлке Сюнай-Сале Ямальского района стало одним магазином больше. Новая торговая точка – третья по счёту, сообщили в правительстве ЯНАО.

Её площадь гораздо больше остальных поселковых магазинов, именно поэтому удалось значительно расширить ассортимент товаров. Здесь реализуют продукты питания, бытовую химию, игрушки и канцелярские принадлежности.

Как рассказала владелица магазина Евгения Вануйто, единственное, что не появится в её магазине – это алкогольная продукция.

Торговое помещение предприниматель получила в аренду. Такая форма поддержки – одно из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

ИСТОЧНИК KP.RU