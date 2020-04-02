2020-04-02T10:24:11+03:00
Общество

На Ямале открыли для детей виртуальный лагерь

По его результатам будет рассматриваться возможность проведения второй смены
Анна Полякова
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На Ямале открыли для детей онлайн-лагерь Фото: salekhard.orgНа Ямале открыли для детей онлайн-лагерь Фото: salekhard.org
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На Ямале открылся бесплатный виртуальный лагерь «На Крайнем Сервере» для ребят от 12 до 17 лет. Онлайн-площадку для школьников организовал департамент молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с Содружеством вожатых Ямала.

- В период каникул это прекрасная возможность не только полезно занять своё время, но и найти новых друзей на проверенных, безопасных интернет-ресурсах. С ямальскими вожатыми одиноким себя точно не почувствуешь – это старшие братья для ребят, - отметил директор департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

По словам руководителя онлайн-лагеря Максима Артёма, это настоящий лагерь, только из твоей собственной комнаты: с друзьями и вожатыми, играми и мероприятиями, танцами и песнями, разговорами и весельем.

В новом для округа проекте сейчас участвует 136 ребятишек. Участников, как в реальном лагере, распределят по отрядам и включат в чат со своими вожатыми.

В программу дня включили массу заданий: съёмка тик-ток – зарядки, подборки отличных песен, создание творческих номеров и мемов, онлайн-обсуждение короткометражных фильмов, вечерние «огоньки». Участников ждут крупные мероприятия «Успеть за 8 часов», «Вместе на расстоянии», «Челлендж батл», «С чистого листа», онлайн-квесты.

Самые активные участники и отряды по итогам смены получат специальные призы. По результатам проведения смены будет рассматриваться возможность проведения 2 смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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