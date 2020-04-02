2020-04-02T09:47:43+03:00
Общество

Ямальские зимники работают с ограничениями

Трасса Салехард-Надым открыта частично
Анна Полякова
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Ямальские зимники работают с ограничениями Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЯмальские зимники работают с ограничениями Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Движение по автозимнику Салехард-Надым разрешено только для полноприводных транспортных средств. При этом с 8.00 до 20.00 на трассу пропускают автомобили не тяжелее 3,5 тонн. Ночью грузоподъемность зимника повышается – он доступен для машин общей массой до 30 тонн.

Как уточнили в дорожной дирекции ЯНАО, такой режим действует на участке 0-65 км зимней автомобильной дороги. Участок 65 – 114 км закрыт, движение по данному участку осуществляется по отсыпке до конца сезона.

Движение по автозимнику Коротчаево – Красноселькуп открыто для всех видов автомобилей. Днем пропускают машины массой до 3,5 тонн, ночью – до 30 тонн. Сезонная трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги доступна только для полновприводных машин массой до 30 тон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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