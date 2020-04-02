На Ямале 26 человек проверяют на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T09:14:10+03:00

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На Ямале 26 человек находятся на госпитализации. У этих людей подозревают коронавирус, поскольку они контактировали с больными. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО. Данные актуальны на утро 2 апреля.

На карантине в режиме самоизоляции 1361 человек. Это те ямальцы, которые вернулись из других стран, и теперь должны провести 14 дней на карантине.

1382 человека к этому часу снято с карантина по истечении срока наблюдения. Анализы, взятые у них, показали, что люди не инфицированы.

Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Власти Ямала напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека. О нарушении режима самоизоляции можно сообщить в дежурную часть полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU