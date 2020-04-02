Комендантский час в Новом Уренгое вводить не будут
Жители Нового Уренгоя уверены, что на сознательность граждан, которые намеренно нарушают самоизоляцию, могут повлиять только жесткие меры. Во время прямого эфира главе города Ивану Костогризу задали вопрос о введении комендантского часа.
На что градоначальник ответил, что пока оснований вводить его нет. Он подчеркнул, что на Ямале нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом мэр обратил внимание, что в городе есть люди, которые не выполняют рекомендации оставаться дома, не посещать людные места и детские площадки.
- Я еще раз обращаюсь к новоуренгойцам: давайте побережем себя, родных и близких, старшее поколение. Мы не знаем, кто сегодня является носителем инфекции, у коронавируса довольно длительный инкубационный период – 14 дней. Сами того не осознавая, мы можем заразить других людей. Последствия могут быть серьезные, - подчеркнул глава администрации Нового Уренгоя.
Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Власти Ямала напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU