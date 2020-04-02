2020-04-02T09:00:44+03:00
Общество

Комендантский час в Новом Уренгое вводить не будут

Жители уверены, что на сознательность граждан могут повлиять только жесткие меры
Анна Полякова
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Комендантский час в Новом Уренгое вводить не будут Фото: администрация Нового УренгояКомендантский час в Новом Уренгое вводить не будут Фото: администрация Нового Уренгоя
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Жители Нового Уренгоя уверены, что на сознательность граждан, которые намеренно нарушают самоизоляцию, могут повлиять только жесткие меры. Во время прямого эфира главе города Ивану Костогризу задали вопрос о введении комендантского часа.

На что градоначальник ответил, что пока оснований вводить его нет. Он подчеркнул, что на Ямале нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом мэр обратил внимание, что в городе есть люди, которые не выполняют рекомендации оставаться дома, не посещать людные места и детские площадки.

- Я еще раз обращаюсь к новоуренгойцам: давайте побережем себя, родных и близких, старшее поколение. Мы не знаем, кто сегодня является носителем инфекции, у коронавируса довольно длительный инкубационный период – 14 дней. Сами того не осознавая, мы можем заразить других людей. Последствия могут быть серьезные, - подчеркнул глава администрации Нового Уренгоя.

Напомним, с 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Власти Ямала напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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