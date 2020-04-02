На Ямале увеличен размер пособия по безработице

2 Апр 2020 2020-04-02T08:23:32+03:00

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На Ямале новый размер максимальной величины пособия по безработице. Теперь с учётом районного коэффициента с 30 марта он составит 18 195 рублей. Ранее в ЯНАО максимальный размер составлял 12 тысяч рублей в месяц.

Максимальный размер получают граждане, уволенные по любым основаниям в течение 1 года до наступления безработицы, если они в этот период состояли в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель.

Получателям пособия, у которых размер был ограничен максимальной величиной, будет произведён перерасчёт с учётом нового установленного максимума. Эти граждане в апреле получат пособия в увеличенном размере, сообщает правительство ЯНАО.

Следует отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам только в случае признания их безработными.

Отметим, Правительство РФ 27 марта 2020 года утвердило новый размер максимальной величины пособия по безработице. В России она составляет 12 130 рублей (в ЯНАО с учётом районного коэффициента 18 195 рублей) и минимальная величина пособия по безработице 1 500 рублей (в ЯНАО - 2 250 рублей).

Более подробную информацию ямальцы могут узнать, позвонив на телефон "горячей линии" окружного департамента занятости населения: 8(34922)4-38-21.

ИСТОЧНИК KP.RU