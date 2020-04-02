Доставка молочки на дом: для жителей Губкинского и Тарко-Сале приготовили пять наборов

2 Апр 2020 2020-04-02T08:00:47+03:00

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На дом жителям посёлка Пурпе, а также городов Губкинский и Тарко-Сале начали доставлять молочные наборы производства животноводческого комплека «Веритас». Все сеты продаются по единой цене, с бесплатной доставкой домой заказчикам.

Специалисты пурпейского предприятия разработали «на доставку» пять наборов - «Veritas», «Домашний», «Детский», «Классический» и «Кулинарный». В каждый набор входит от пяти до семи наименований продукции: молоко, кефир, ряженка, йогурт, сливки, творог, творожная паста, молочная сыворотка и сливочное масло.

Заявки на молочные сеты принимаются накануне дня доставки как по звонку, так и по сообщениям через мессенджеры, где необходимо указать наименование набора, адрес и номер телефона. С закрытием школ и детских садов появилась возможность увеличить объёмы реализации населению, сообщает правительство ЯНАО.

- Таким образом, организовав бесплатную доставку, мы решили поддержать ямальцев в период самоизоляции, - рассказала заместитель генерального директора ООО «Веритас». Екатерина Коваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU