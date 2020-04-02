2020-04-02T07:33:45+03:00
Происшествия

В ДТП в Новом Уренгое пострадали водитель и пассажир иномарки

Оба с травмами госпитализированы
Анна Полякова
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В ДТП в Новом Уренгое пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ ДТП в Новом Уренгое пострадали водитель и пассажир иномарки Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое 1 апреля дорогу не поделили две иномарки. Авария произошла на пересечении улиц 26 съезда КПСС – Интернациональная около 14 часов 55 минут.

Госавтоинспекция ЯНАО сообщает, что водитель автомобиля «ТОЙОТА» при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу «ХЕНДАЙ». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир второй машины. Оба с травмами госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 1586 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 136 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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