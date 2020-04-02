В Новом Уренгое рецидивистке, обматерившей полицейского, придется раскошелиться

2 Апр 2020 2020-04-02T06:35:08+03:00

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В Новом Уренгое суд вынес решение в отношении женщины, оскорбившей полицейского. Инцидент произошел 13 ноября 2019 года. В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестные в подъезде распивают спиртное.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выявили нетрезвых граждан. Среди них была ранее не судимая 25-летняя женщина. В присутствии посторонних лиц дама стала оскорблять сотрудника полиции, выражаясь в его адрес нецензурной бранью, тем самым унизив честь и достоинство полицейского как представителя власти.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти», уточнили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Новоуренгойский суд вынес решение о признании женщины виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Полиция напоминает, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU