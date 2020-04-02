Погода на Ямале 2 апреля: местами пройдет дождь

2 Апр 2020 2020-04-02T05:17:22+03:00

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В четверг, 2 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градусов, облачно. Снег пройдет в первой половине дня. Ветер западный 11 м/с.

В Ноябрьске+2 градуса, пасмурно. Ближе к ночи ожидается снег с дождем. Ветер южный 8 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов. Облачно, периодически - снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, в середине дня мокрый снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно. Во второй половине дня – дождь, ближе к ночи мокрый снег. Ветер южный 10 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус. Пасмурно, вечером ожидается кратковременный дождь. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко +1 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер южный 9 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, в первой половине дня - снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU