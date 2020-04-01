В Ноябрьске сотрудников вокзалов проверяют на коронавирус
В Ноябрьске сотрудников аэропорта и железнодорожных вокзалов проверяют на коронавирус. В соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора – тестирование необходимо провести до 5 апреля. По словам экспертов, эти дополнительные меры помогут снизить фактор риска.
Напомним, в России создали высокоточный тест для выявления этой инфекции. Он уже успел пройти клинические испытания, а неделю назад был зарегистрирован для использования в стране. Тест позволяет, как выявить новый коронавирус, так и дифференцировать его от других родственных вирусов.
В Роспотребнадзоре отметили, что диагностический набор успешно прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU