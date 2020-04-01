В Новом Уренгое из оборона изъяли поддельные купюры

1 Апр 2020 2020-04-01T15:55:42+03:00

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В Новом Уренгое полицейские из оборота изъяли поддельные денежные купюры. Фальшивки были обнаружены 31 марта 2020 года. В дежурную часть поступило сообщение от кассира банка о купюрах номиналом 5 000 рублей, вызывающих сомнение в подлинности. Она заметила их при пересчете денежных средств, поступивших из организаций.

Прибывшая на место происшествие следственно-оперативная группа изъяла купюры и направила их на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Эксперты подтвердили сомнения кассира. Представленные на исследование купюры изготовлены не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU