2020-04-01T15:42:31+03:00
Общество

В Салехарде заработал Арктический центр добровольчества

Волонтеры Ямала объединились, чтобы обмениваться опытом
Анна Полякова
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В Салехарде заработал Арктический центр добровольчества Фото: yanao.ruВ Салехарде заработал Арктический центр добровольчества Фото: yanao.ru
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В Салехарде Арктический центр добровольчества, который начал работу 1 апреля, объединил волонтёров всего Ямала. Это площадка для накопления и распространения опыта волонтёрской деятельности, пояснили в правительстве ЯНАО.

Центр будет связующим звеном государственных структур, НКО, СМИ и бизнеса. Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Арктический центр добровольчества» является подведомственным учреждением окружного департамента молодёжной политики и туризма.

На Ямале сейчас более 15 тысяч человек волонтёров. Очень много людей изъявили желание помогать в нынешних условиях пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянной заботе. В регионе - 231 добровольческое объединение.

- Мы понимаем, что нужен единый координационный центр, и с сегодняшнего дня он заработал. Еженедельно в стране и мире появляются лучшие практики: возможность их применения в нашем регионе – одна из основных задач центра, - отметил директор департамента Наиль Хайруллин

В Арктическом центре добровольчества смогут получить консультационную и финансовую поддержку на реализацию доброго дела, социального проекта или акции как физические лица, так и добровольческие объединения. Впервые в округе заработает программа мобильности для волонтёров с участием ямальцев в международных проектах и участием иностранцев в волонтёрских миссиях на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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