2020-04-01T15:20:33+03:00
Общество

В Салехарде полиция прошлась по дворам с проверкой карантинных мер

Некоторым родителям пришлось объяснять, что такое безопасность
Анна Полякова
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В Салехарде полиция прошлась по дворам с проверкой карантинных мер Фото: 89.мвд.рфВ Салехарде полиция прошлась по дворам с проверкой карантинных мер Фото: 89.мвд.рф
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В Салехарде участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейд, в ходе которого проверили детские площадки, придомовые территории и центральные улицы города.

Проверяющие выяснили, как соблюдаются меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города.

В ходе рейда полицейские проводили профилактические беседы с родителями, находящимися с детьми на детских площадках, и рассказывали о необходимости оставаться дома.

Горожанам напомнили о соблюдения режима самоизоляции, когда нельзя покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается также выход из дома до ближайшего магазина, на работу, для выгула домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от места, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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