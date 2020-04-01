Арендодатели и банки Салехарда готовы смягчать условия из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T14:08:07+03:00

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Представители арендодателей, банков, коммунального сектора, а также окружного и городского департаментов экономики и агентства «Мой бизнес» обсудили комплекс мер поддержки, разработанный правительством Ямала. Совещание по поддержке предпринимателей в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции провёл замгубернатора Ямала Александр Калинин.

- Сейчас очень важна взаимовыручка. Только вместе мы можем защитить предпринимателей и сохранить рабочие места. Уже есть примеры, когда предприниматели идут навстречу друг другу в вопросах заморозки арендной платы, предоставляют отсрочки по финансовым обязательствам. Надеюсь, таких историй в ближайшее время станет больше, - подчеркнул Александр Калинин.

Владелец торговых и офисных помещений Салехарда подтвердил готовность по заявлению предпринимателей предоставить отсрочку арендных платежей на май и апрель 2020 года. Воспользоваться ей смогут добросовестные арендаторы. Банки также готовы дать отсрочку и не начислять штрафные санкции предпринимателям, оказавшимся в трудной ситуации.

При необходимости департамент экономики Ямала и агентство «Мой бизнес» готовы подключиться и выступить посредниками в решении проблемных ситуаций.

Ямал – один из первых регионов России, кто принял собственные меры поддержки предпринимателей. Они распространяются на наиболее пострадавшие отрасли: социально ориентированный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU