Власти Ямала опровергли информацию о введении войск из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T13:57:50+03:00

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Ямальские мессенджеры заполонила фейковая информация о перекрытии дорог в связи с карантинными мерами по коронавирусу. Рассылают четыре фотографии, на которых изображены военные, которые якобы преграждают дорогу боевой техникой, и разворачивающийся военный грузовик. Утверждается, что это все происходит в городе Надым. Кроме того, сообщается, что туда свозят военных.

Оперативный штаб ЯНАО официально заявлет, что эта информация является ложной. На первых трех фото изображены военные ЦВО, у которых закончились учения. Техника разъезжалась по местам постоянной дислокации. В этот момент она и попала в чей-то объектив.

Последняя фотография действительно из Надыма, эта машина - передвижной штаб ОМВД, осуществляет разворот.

По последним данным, на сегодня на Ямале 17 человек находятся на госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию. На карантине в самоизоляции - 1237 человек. Это те люди, которые вернулись из-за границы или контактировавшие с потенциально зараженными. С учета снято 1244 человека. Подтвержденных случаев к этому часу нет.

Напомним, с сегодняшнего дня самоизоляция стала обязательной для всех. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно, сообщает правительство ЯНАО. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

На фото военные ЦВО после учений Фото: Оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU