2020-04-01T13:31:31+03:00
Наука

Ученые выясняют, почему краснокнижные олени не мигрируют с острова Шокальского

Уникальная гыданская популяция сохранилась только на особо охраняемых природных территориях
Анна Полякова
Поделиться:
Ученые выясняют, почему краснокнижные олени не мигрируют с острова ШокальскогоУченые выясняют, почему краснокнижные олени не мигрируют с острова Шокальского
Изменить размер текста:

Учёные рассказали о результатах наблюдений за дикими северными оленями на Ямале. Две популяции – ямало-белоостровская и гыданская - находятся на грани исчезновения. Обе занесены в Красную книгу автономного округа.

Гыданская популяция наименее изученная и малочисленная. По последним данным, её ареал обитания сузился до северной оконечности полуострова Явай и острова Шокальского. Их всего 150-200 особей.

Учёные хотят установить причину, по которой олени с острова Шокальского не мигрируют на материк. Достаточно ли им кормовой базы на острове, либо они вытеснены со своего ареала обитания домашними стадами и под прессингом браконьеров.

В июне 2019 года при поддержке Российского Центра освоения Арктики учёные Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова пометили передатчиками системы Argos трёх самок и трёх самцов.

- Уникальная гыданская популяция сохранилась только на особо охраняемых природных территориях. Национальный парк «Гыданский» играет ключевую роль в её сохранении и должен внести дикого северного оленя в список приоритетных видов, – подчёркивает старший научных сотрудник Института Софья Розенфельд.

Считается, что ямало-белоостровская популяция животных зимой мигрирует с острова Белый и севера Ямала вглубь полуострова. По мнению Софьи Розенфельд, это также было бы интересно доказать с помощью дистанционного прослеживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде полиция прошлась по дворам с проверкой карантинных мер
Арендодатели и банки Салехарда готовы смягчать условия из-за коронавируса
Власти Ямала опровергли информацию о введении войск из-за коронавируса
Ученые выясняют, почему краснокнижные олени не мигрируют с острова Шокальского
В Новом Уренгое дети прятались от охраны гостиницы, выпрыгивая в окно
Управляющие компании Ямала начинают слышать жителей
Жительница Пангоды после телефонного разговора лишилась почти сотни тысяч рублей
На Ямале одобрены первые заявки на «сельскую ипотеку»
В Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода
Магазины Ямала ежедневно проверяют на наличие продуктов
В Новом Уренгое иностранец пошел на преступление, чтобы остаться на Ямале
На Ямале приступили к массовому производству продукции из форели
У 17 ямальцев подозревают коронавирус
В Ноябрьске во время карантина молодежь устроила дискотеку у подъезда
На Ямале тестируют чат-бот для жителей в условиях карантина
В массовом ДТП в Новом Уренгое погиб пассажир легковушки
В Пуровске задержали вахтовика с наркотикам в чехле для наушников
Погода на Ямале 1 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег