1 Апр 2020 2020-04-01T13:31:31+03:00

Ученые выясняют, почему краснокнижные олени не мигрируют с острова Шокальского

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Учёные рассказали о результатах наблюдений за дикими северными оленями на Ямале. Две популяции – ямало-белоостровская и гыданская - находятся на грани исчезновения. Обе занесены в Красную книгу автономного округа.

Гыданская популяция наименее изученная и малочисленная. По последним данным, её ареал обитания сузился до северной оконечности полуострова Явай и острова Шокальского. Их всего 150-200 особей.

Учёные хотят установить причину, по которой олени с острова Шокальского не мигрируют на материк. Достаточно ли им кормовой базы на острове, либо они вытеснены со своего ареала обитания домашними стадами и под прессингом браконьеров.

В июне 2019 года при поддержке Российского Центра освоения Арктики учёные Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова пометили передатчиками системы Argos трёх самок и трёх самцов.

- Уникальная гыданская популяция сохранилась только на особо охраняемых природных территориях. Национальный парк «Гыданский» играет ключевую роль в её сохранении и должен внести дикого северного оленя в список приоритетных видов, – подчёркивает старший научных сотрудник Института Софья Розенфельд.

Считается, что ямало-белоостровская популяция животных зимой мигрирует с острова Белый и севера Ямала вглубь полуострова. По мнению Софьи Розенфельд, это также было бы интересно доказать с помощью дистанционного прослеживания.

ИСТОЧНИК KP.RU