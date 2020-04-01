1 Апр 2020 2020-04-01T12:53:29+03:00

В Новом Уренгое дети прятались от охраны гостиницы, выпрыгивая в окно Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое наказали сотрудников гостиницы, допустивших ЧП ночью с 9 на 10 марта 2020 года.

Один их работников привел с собой ребенка. Ночью парень открыл окно и впустил своих товарищей. Дети забрались в номе гостиницы, однако их заметила охрана. Опасаясь быть пойманными, они решили спрятаться, а один из них выпрыгнул из окна третьего этажа.

- При падении ребенок получил травму ноги, квалифицированная как вред здоровью средней тяжести, - сообщает прокуратура ЯНАО.

Как пояснили в ведомстве, виновны в травме именно должностные лица гостиницы, которые допустили беспрепятственное проникновение в здание детей в ночное время.

Кроме того, указанное происшествие свидетельствует о возможности беспрепятственного проникновения в помещения гостиницы посторонних лиц, что создает условия для возможных противоправных посягательств на жизнь и здоровье постояльцев и работников гостиницы, повышает вероятность совершения иных противоправных действий.

После прокурорского вмешательства два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU