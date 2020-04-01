2020-04-01T12:38:03+03:00
Общество

Управляющие компании Ямала начинают слышать жителей

Обращения граждан помогают улучшить качество работы УК и ТСЖ
Анна Полякова
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Управляющие компании Ямала начинают слышать жителей Фото: yanao.ruУправляющие компании Ямала начинают слышать жителей Фото: yanao.ru
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Проверочные мероприятия по контролю за работой ямальских УК и ТСЖ осуществляются государственными инспекторами на постоянной основе. Так, в адрес Салехардского отдела за 1 квартал 2020 года поступило 131 обращение от граждан. В большинстве случаев жалобы обоснованы. 84 обращения принято в работу и поддержано окружным департаментом Госжилнадзора по подтверждённым фактам, перенаправлено по компетенции - 12 обращений, 35 заявителям отказано.

По сравнению с 2019 годом за аналогичный период наблюдается положительная динамика. Обращений поступило меньше, но при этом категория нарушений осталась прежней.

«Если говорить о количестве штрафов, то нарушения со стороны управляющих компаний имеются. При этом хочу отметить, что реакция со стороны управляющих организаций на обращения граждан и предписания инспекторов даёт положительную динамику. Управляющие компании начинают слышать жителей и более ответственно выполнять требования», - отметил заместитель главного государственного жилищного инспектора ЯНАО Владимир Трубников.

В основном, жители жалуются на отсутствие ввода в эксплуатацию коллективного прибора учёта, несвоевременное заключение договора на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, ненадлежащее санитарное содержание мест общего пользования, очистку от снега и плохое содержание придомовых территорий.

В отношении ответственных лиц за содержание многоквартирных домов Салехардским отделом департамента составляются протоколы об административном правонарушении, которые рассматриваются в судебном порядке.

Работа по выявлению нарушений работы УК и ТСЖ в 2020 году будет продолжена. Инспекторы напоминают, если УК или ТСЖ не выполняют свои обязательства по управлению многоквартирным домом, жильцы могут обратиться с жалобой в департамент Госжилнадзора ЯНАО через портал ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ . К заявлению необходимо приложить обращения в УК (если таковые имеются), что будет являться основанием для проведения проверки и устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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