1 Апр 2020 2020-04-01T12:17:06+03:00

Жительница Пангоды после телефонного разговора лишилась почти сотни тысяч рублей

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Жительница Пангоды стала жертвой мошенничества, поверив звонившему. Мужчина представился сотрудником банка и напугал женщину своим сообщением. Он пояснил, что со счета принадлежащей ей банковской карты произошло незаконное списание 5 тысяч рублей. Для возврата сбережений злоумышленник попросил назвать данные банковской карты и код из смс-сообщения, который поступит ей на мобильный телефон. Взволнованная сложившейся ситуацией 32-летняя женщина так и сделала.

Вот тогда-то у нее и ушли деньги. Со счета банковской карты произошло списание 96 тысяч рублей. Только после этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан не разглашать неизвестным лицам информацию по банковским картам и счетам, в затруднительной ситуации немедленно обращаться за консультацией к специалистам банка по телефонам «горячей линии».

ИСТОЧНИК KP.RU