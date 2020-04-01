На Ямале одобрены первые заявки на «сельскую ипотеку»

1 Апр 2020 2020-04-01T12:03:15+03:00

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На Ямале за две недели заявочной кампании на предоставление льготных ипотечных кредитов до 3% годовых более тысячи ямальских семей получили консультации. Обращаются люди из разных муниципалитетов, наибольшая активность у жителей Пуровского района.

Как отметил замдиректора окружного департамента АПК Александр Земских, интерес к сельской ипотеке со стороны ямальцев очень большой. Менеджеры консультируют около ста жителей региона ежедневно. Несколько заявок уже получили одобрение и сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства России.

На Ямале – 46 населённых пунктов, где может быть приобретено жильё по льготной ипотеке. Этот перечень утверждён правительством округа. В их числе и Тарко-Сале – единственный ямальский город, попавший в программу, условия которой допускают участие городов с численностью населения до 30 тысяч человек.

По условиям банка, на льготную ипотеку могут претендовать заёмщики от 21 до 75 лет. Минимальная сумма займа – 100 тыс. рублей, максимальная – 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 25 лет, первоначальный взнос – не менее 10% собственных средств заёмщика, сообщает правительство ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU