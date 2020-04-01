В Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода
Транспортное средство вернули владельцу
В Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Житель села Харсаим сообщил в полицию об угоне снегохода. Он рассказал, что транспорт был припаркован вблизи его дома.
Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам. Подозреваемым оказался 29-летний уроженец села Щучье.
На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в настоящее время транспортное средство возвращено владельцу в исправном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU