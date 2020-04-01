2020-04-01T11:28:41+03:00
Происшествия

В Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода

Транспортное средство вернули владельцу
Анна Полякова
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В Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода Фото: pixabay.comВ Приуральском районе по горячим следам раскрыли угон снегохода Фото: pixabay.com
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Житель села Харсаим сообщил в полицию об угоне снегохода. Он рассказал, что транспорт был припаркован вблизи его дома.

Полицейским удалось раскрыть преступление по горячим следам. Подозреваемым оказался 29-летний уроженец села Щучье.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в настоящее время транспортное средство возвращено владельцу в исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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