Магазины Ямала ежедневно проверяют на наличие продуктов

1 Апр 2020 2020-04-01T10:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент экономики Ямала ежедневно проводит мониторинг цен и ассортимента в торговых точках. На сегодня ситуация с наличием продуктов питания и товаров первой необходимости в магазинах округа стабильная.

Динамика цен на продовольственные товары в автономном округе меняется в пределах показателей большинства регионов. За прошедшую неделю зафиксировано снижение средней стоимости ряда продуктов. Речь идет о свинине, говядине, кефире, твороге, рисе, вермишели. Незначительно подорожали рыба, мука, гречневая крупа, капуста, морковь и яблоки.

Резкого скачка цен, который можно было бы отнести к действиям спекулятивного характера, в округе не зафиксировано. Основной причиной изменения стоимости стало поступление новых партий товаров по новым оптовым ценам.

По информации торговых сетей и магазинов, на складах сделаны достаточные запасы продуктов питания и бытовых товаров, чтобы удовлетворить спрос ямальцев. Дополнительные поставки осуществляются беспрепятственно в необходимом объёме, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU