1 Апр 2020 2020-04-01T10:29:34+03:00

В Новом Уренгое иностранец пошел на преступление, чтобы остаться на Ямале Фото: ural-trans-prok.ru

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В Новом Уренгое вынесли приговор иностранцу-взяткодателю. 35-летний гражданин Украины в аэропорту предал полицейскому 5 000 рублей за сокрытие факта нарушения им режима пребывания в Российской Федерации. Мужчина рассчитывал, что получив деньги, правоохранитель не станет привлекать его к административной ответственности.

Однако неподкупный полицейские оформил взяткодателя по всем статьям. За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации иностранцу грозит штраф в размере 2000 руб.

Суд признал мигранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Предмет преступления – денежные средства в размере 5 000 рублей конфискованы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU