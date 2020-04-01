В Новом Уренгое иностранец пошел на преступление, чтобы остаться на Ямале
В Новом Уренгое вынесли приговор иностранцу-взяткодателю. 35-летний гражданин Украины в аэропорту предал полицейскому 5 000 рублей за сокрытие факта нарушения им режима пребывания в Российской Федерации. Мужчина рассчитывал, что получив деньги, правоохранитель не станет привлекать его к административной ответственности.
Однако неподкупный полицейские оформил взяткодателя по всем статьям. За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации иностранцу грозит штраф в размере 2000 руб.
Суд признал мигранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Предмет преступления – денежные средства в размере 5 000 рублей конфискованы, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU