На Ямале приступили к массовому производству продукции из форели

1 Апр 2020 2020-04-01T11:04:11+03:00

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Производство продукции из радужной форели в Салехарде встало «на поток». Первые партии из рыбы, выращенной собскими рыбоводами, переработали на Салехардском ккомбинате две недели назад. Изготовили несколько видов продукции – холодного и горячего копчения, слабосолёную, а также два вида пресервов – в уксусно-масляной заливке и с добавлением северных ягод.

Главный технолог предприятия Ольга Жуга рассказала, что способ посола для этой рыбы разрабатывали специально, к ней требуется особый подход.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в 2020 году рыбоводный завод поставит на переработку 7,5 тонн радужной форели. При этом Салехардский комбинат будет готов принять и больше. В планах двух предприятий в 2021 году увеличить объемы поставок и переработки диетической рыбы.

Напомним, Собский рыбоводный завод приступил к выращиванию товарной рыбы в конце 2018 года, в сентябре прошлого года радужная форель местного производства начала поступать в продажу – в посёлке Харп, городах Лабытнанги и Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU