У 17 ямальцев подозревают коронавирус
На Ямале 17 человек госпитализировано с подозрением на коронавирусную инфекцию. В домашней 14-дневной самоизоляции в связи с возвращением из неблагополучных по коронавирусу стран или контакта с потенциально зараженными - 1237 человек. С учета снято 1244 человека. Подтвержденных случаев к этому часу нет. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу ЯНАО.
С сегодняшнего дня самоизоляция стала обязательной для всех. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно, сообщает правительство ЯНАО. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.
Граждане обязаны соблюдать режим и покидать своё жильё только в случае крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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