У 17 ямальцев подозревают коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T09:36:50+03:00

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На Ямале 17 человек госпитализировано с подозрением на коронавирусную инфекцию. В домашней 14-дневной самоизоляции в связи с возвращением из неблагополучных по коронавирусу стран или контакта с потенциально зараженными - 1237 человек. С учета снято 1244 человека. Подтвержденных случаев к этому часу нет. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу ЯНАО.

С сегодняшнего дня самоизоляция стала обязательной для всех. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно, сообщает правительство ЯНАО. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека.

Граждане обязаны соблюдать режим и покидать своё жильё только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU