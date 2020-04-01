В Ноябрьске во время карантина молодежь устроила дискотеку у подъезда
«Совсем озверели, ни о чем не думают», - именно так подписал свой пост анонимный автор, разместивший в соцсети видео, как молодежь отплясывает на крыльце подъезда жилого дома в дни карантина.
Сообщается, что дискотеку на улице Владимира Высоцкого, 38 молодежь устроила ночью 30 марта. «С 3 до 4 утра праздновали», - пишет очевидец жарких танцев.
На кадрах, которые попали в соцсеть, видно, что семеро молодых людей зажигают под популярную песню «UNO» группы «Little Big.
Ситуация стала поводом для споров в соцсети. В комментариях некоторые горожане возмутились, почему автор не вызвал полицию, отметив, что молодежь бурно веселилась ночью, мешая спать соседям.
Другие не поддержали гнева автора, вспоминая свой активный и порой шумный отдых.
«Ну позитивно же? Услышали, порадовались за людей и что хоть не дерутся, и на бочок с подушкой на голове», «Молодцы так держать! Веселиться нужно всегда, главное не напрягать окружающих, есть масса мест, где можно тусить от души с современными гаджетами! Просто проявляйте уважение к другим!», - пишут ноябряне.
«Гораздо лучше, подождём, как карантин пройдёт, и отметим с достоинством», - резюмировал один из горожан.
Ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала, что депутат Законодательного собрания Ямала и певица Елена Лаптандер записала «противовирусный» кавер на песню LITTLE BIG, назвав его «ИМUNO». Народная избранница таким способом призывает земляков для профилактики остаться дома.
«Сидим мы дома, дома, и все дистанционно, не надо в садик, школу, и на работу. Сидим мы дома, дома, у нас своя корона, в этой ситуации – самоизоляция», - поёт вся семья.
Видео-пародию на песню UNO опубликовала в своем «Инстаграме», получив бурные комментарии от подписчиков.
В Ноябрьске во время карантина молодежь устроила дискотеку у подъезда.
ИСТОЧНИК KP.RU