1 Апр 2020 2020-04-01T09:04:13+03:00

В Ноябрьске во время карантина молодежь устроила дискотеку у подъезда Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

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«Совсем озверели, ни о чем не думают», - именно так подписал свой пост анонимный автор, разместивший в соцсети видео, как молодежь отплясывает на крыльце подъезда жилого дома в дни карантина.

Сообщается, что дискотеку на улице Владимира Высоцкого, 38 молодежь устроила ночью 30 марта. «С 3 до 4 утра праздновали», - пишет очевидец жарких танцев.

На кадрах, которые попали в соцсеть, видно, что семеро молодых людей зажигают под популярную песню «UNO» группы «Little Big.

Ситуация стала поводом для споров в соцсети. В комментариях некоторые горожане возмутились, почему автор не вызвал полицию, отметив, что молодежь бурно веселилась ночью, мешая спать соседям.

Другие не поддержали гнева автора, вспоминая свой активный и порой шумный отдых.

«Ну позитивно же? Услышали, порадовались за людей и что хоть не дерутся, и на бочок с подушкой на голове», «Молодцы так держать! Веселиться нужно всегда, главное не напрягать окружающих, есть масса мест, где можно тусить от души с современными гаджетами! Просто проявляйте уважение к другим!», - пишут ноябряне.

«Гораздо лучше, подождём, как карантин пройдёт, и отметим с достоинством», - резюмировал один из горожан.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала, что депутат Законодательного собрания Ямала и певица Елена Лаптандер записала «противовирусный» кавер на песню LITTLE BIG, назвав его «ИМUNO». Народная избранница таким способом призывает земляков для профилактики остаться дома.

«Сидим мы дома, дома, и все дистанционно, не надо в садик, школу, и на работу. Сидим мы дома, дома, у нас своя корона, в этой ситуации – самоизоляция», - поёт вся семья.

Видео-пародию на песню UNO опубликовала в своем «Инстаграме», получив бурные комментарии от подписчиков.

В Ноябрьске во время карантина молодежь устроила дискотеку у подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU