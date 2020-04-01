На Ямале тестируют чат-бот для жителей в условиях карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T08:09:38+03:00

На Ямале тестируют информационный сервис для жителей в условиях карантина Фото: Администрация Салехарда

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На Ямале запускают специальный информационный ресурс для жителей региона. Он разработан региональным Ситуационным центром. Салехард станет тестовой площадкой для работы сервиса. Активной вкладкой будет пока только этот город.

Глава Салехарда Алексей Титовский в своём аккаунте в Instagram анонсировал запуск сервиса, заявив, что каждый должен иметь возможность получать на своём телефоне оперативные и официальные новости о событиях, происходящих в городе.

С помощью сервиса салехардцы смогут получать информацию о том, какие магазины работают, какие закрыты в период режима повышенной готовности, как меняется движение общественного транспорта, данные об изменении режима работы коммунальных, социальных служб города и другие важные сведения.

Подобные информационные ресурсы – чат-боты активно используются бизнесом. Опыт применения технологии на муниципальном уровне пока не активно развит, но имеет большой потенциал. Он внедрён в Москве для информирования о ситуации с коронавирусом, в городах Клин и Якутск.

Перейти на ресурс можно с платформ Telegram, Viber и через социальную сеть «ВКонтакте», на странице проекта «Живём на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU