В массовом ДТП в Новом Уренгое погиб пассажир легковушки

1 Апр 2020 2020-04-01T07:54:14+03:00

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Массовое ДТП случилось в Новом Уренгое утром 31 марта. На пересечении улиц Магистральная - проезд 5-П столкнулось три автомобиля: две легковушки врезались в грейдер.

Как сообщили в Госатоинспекции, водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость для движения, в результате, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «KIA». От удара отечественный автомобиль по инерции отбросило на двигавшийся по обочине автогрейдер.

Пассажир «ВАЗ» погиб на месте. Водители двух легковушек госпитализированы, пассажир иномарки получил травмы.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, одно из которых оказалось с жертвами. С начала 2020 года в 1572 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 134 травмированы, в их числе 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU