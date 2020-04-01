1 Апр 2020 2020-04-01T06:41:04+03:00

В Пуровске задержали вахтовика с наркотикам в чехле для наушников Фото: 89.мвд.рф

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Полицейские Пуровского района 13 марта задержали 30-летнего вахтовика, приехавшего на заработки из Тюменской области.

При личном досмотре у него обнаружили чехол для наушников с тремя находившимися в нем полимерными пакетами с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты подтвердили подозрения полицейских. Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой 3,33 грамма, что считается крупным размером.

На молодого тюменца завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».

На допросе в отделе полиции задержанный рассказал, что наркотическое средство приобрел для личного потребления, без цели сбыта.

Подозреваемый ранее не судимый житель Тюменской области свою вину признал, с него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU