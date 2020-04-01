1 Апр 2020 2020-04-01T05:20:26+03:00

Погода на Ямале 1 апреля: почти повсеместно пройдет небольшой снег Фото: Анна Полякова

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В среду, 1 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -8 градусов, солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса. Пасмурно, снег ожидается в первой половине дня и ближе к ночи. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Новом Уренгое -9 градусов. Солнечно, в середине дня снег. Ветер северо-восточный 1 м/с.

В Надыме -7 градусов. Солнечно, днем - кратковременный снег. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Губкинском -4 градуса. До обеда – пасмурно и небольшой снег, в середине дня выглянет солнце, осадки прекратятся. Ветер восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале -4 градуса. В середине дня погода сменится с пасмурно на солнечную, осадки прекратятся. Ветер восточный 2 м/с.

В Муравленко -4 градуса. Снег будет идти почти весь день. Ветер восточный 7 м/с.

В Лабытнанги -9 градусов, ясная погода, без осадков. Ветер восточный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU