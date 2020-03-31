31 Март 2020 2020-03-31T16:16:50+03:00

В Новом Уренгое ждет суда вахтовик, который привез «на работу» марихуану Фото: УТ МВД России по УрФО

У себя в Муроме он сам изготовил наркотик

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В Новом Уренгое судят пассажира, перевозившего в январе 2020 года марихуану. Вахтовика, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в поезде сообщением «Москва – Новый Уренгой».

Когда состав прибыл на станцию Коротчаево, 40-летнего жителя города Муром доставили в дежурную часть. В его дорожной сумке полицейские обнаружили пластиковый контейнер оранжевого цвета с находящимися внутри круглыми емкостями, а также пластиковую банку с веществом зеленого цвета.

Исследование показало, что содержимое контейнеров – «марихуана» массой 202 грамма, что является крупным размером. На вахтовика завели уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина у себя дома в Муроме сам собрал и изготовил наркотикосодержащее вещество. По его словам, он планировал использовать его для личного употребления.

Теперь его судьбу решит су, куда уже направлено уголовное дело для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU