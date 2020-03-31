Премия «Семья Ямала» собрала альбомы лучших семей

31 Март 2020 2020-03-31T15:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Лучшие семьи Ямала седьмой год подряд награждаются премией. На участие в конкурсе «Семья Ямала» в окружной департамент соцзащиты населения в этом году поступило 39 заявок.

Наиболее популярной ежегодно становится номинация «Многодетная семья года» – на победу в ней претендует 12 семей. В номинации «Молодая семья» принимают участие 9 семей, в номинациях «Династия» и «Преодоление» – представлено по 6 семей; в номинациях «Золотая семья года» и «Опекунская (приемная) семья года» заявились по 3 семьи.

Самыми активными стали семьи из Надымского района, Пуровского района, Губкинского и Салехарда. Планируется, что 6 лауреатов премии станут известны к 15 мая, в Международный день семьи. Они получат дипломы, а также сертификаты на сумму 250 тысяч рублей.

На данный момент комиссией по присуждению премии оцениваются альбомы с фотографиями и рассказами о семьях, бережно и с любовью оформленные родословные.

- История каждой семьи по-своему уникальна и увлекательна, но все семьи без исключения трогательно описывают моменты первой встречи супругов и рождения детей, - подчёркивает начальник отдела по семейной и демографической политике департамента Диана Саранчина.

Она отметила, что из рассказов видно, что выстраивать семейные отношения и растить детей нелегко, на пути много трудностей и тревог, но всё-таки радости и счастья гораздо больше. Огромное уважение вызывают те семьи, которые с достоинством преодолевают трудные жизненные ситуации. Поэтому зачастую комиссии очень сложно сделать выбор в сторону той или иной семьи, но оценка номинантов проходит по предусмотренным критериям и является объективной и обоснованной.

ИСТОЧНИК KP.RU