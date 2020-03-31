2020-03-31T15:51:44+03:00
Общество

Премия «Семья Ямала» собрала альбомы лучших семей

Шесть лауреатов премии станут известны к 15 мая
Анна Полякова
Поделиться:
Премия «Семья Ямала» собрала альбомы лучших семей Фото: salekhard.orgПремия «Семья Ямала» собрала альбомы лучших семей Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Лучшие семьи Ямала седьмой год подряд награждаются премией. На участие в конкурсе «Семья Ямала» в окружной департамент соцзащиты населения в этом году поступило 39 заявок.

Наиболее популярной ежегодно становится номинация «Многодетная семья года» – на победу в ней претендует 12 семей. В номинации «Молодая семья» принимают участие 9 семей, в номинациях «Династия» и «Преодоление» – представлено по 6 семей; в номинациях «Золотая семья года» и «Опекунская (приемная) семья года» заявились по 3 семьи.

Самыми активными стали семьи из Надымского района, Пуровского района, Губкинского и Салехарда. Планируется, что 6 лауреатов премии станут известны к 15 мая, в Международный день семьи. Они получат дипломы, а также сертификаты на сумму 250 тысяч рублей.

На данный момент комиссией по присуждению премии оцениваются альбомы с фотографиями и рассказами о семьях, бережно и с любовью оформленные родословные.

- История каждой семьи по-своему уникальна и увлекательна, но все семьи без исключения трогательно описывают моменты первой встречи супругов и рождения детей, - подчёркивает начальник отдела по семейной и демографической политике департамента Диана Саранчина.

Она отметила, что из рассказов видно, что выстраивать семейные отношения и растить детей нелегко, на пути много трудностей и тревог, но всё-таки радости и счастья гораздо больше. Огромное уважение вызывают те семьи, которые с достоинством преодолевают трудные жизненные ситуации. Поэтому зачастую комиссии очень сложно сделать выбор в сторону той или иной семьи, но оценка номинантов проходит по предусмотренным критериям и является объективной и обоснованной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое ждет суда вахтовик, который привез «на работу» марихуану
Премия «Семья Ямала» собрала альбомы лучших семей
Более 470 имён родных и близких вписали салехардцы на Знамя памяти
Регистрация браков в Салехарде во время коронавируса: какие правила будут действовать с 30 марта по 5 апреля
В рамках нацпроекта в Салехарде отремонтируют более 4 км дорог
Надымчанку возмутили продавцы магазина без масок
В Салехарде закрыли СПА-салоны, солярии, бани, сауны
На Ямале провяряют, как самоизолированные северяне соблюдают режим
Общественники Ямала подали 79 заявок на гранты губернатора
Двоих пациентов с подозрением на коронавирус доставили в Надым
На Ямале работников вокзалов проверят на коронавирус
Мэр Нового Уренгоя расскажет, придется ли из-за коронавируса менять планы
В Новом Уренгое столкнулись легковушка и грузовик
Поспешил помочь и случайно застрелил: ямалец получил условный срок
Власти Ямала обратились к землякам, находящимся за рубежом
На Ямале в режиме самоизоляции больше тысячи человек
Ямалец, ударивший полицейского кулаком в лицо, получил штраф
Уренгойский детсад признан федеральной стажировочной площадкой
Пуровские предприниматели шьют маски для жителей социального дома
На Ямале готовятся к досрочному этапу Всероссийской переписи населения
Погода на Ямале 31 марта: местами пройдет небольшой снег
Салехардские аварийки проверил на доступность
Жители Салехарда выбирают логотип к 425-летию города
В Надыме оштрафовали предпринимателя за продажу сигарет возле школы
Ямальцы могут продлить или оформить соцвыплаты, не выходя из дома
В Лабытнанги ресурсников наказали за сокрытие аварий
На Ямале школьники на дистанционном обучении получат продуктовые наборы